Російські війська в ніч на 22 січня вдарили ракетами С-300 по селах на Запоріжжі.

Про це повідомив у Телеграм голова ОВА Олександр Старух.

«Ворог не забарився зі своїми "привітаннями" до Дня Соборності, запустивши вночі свої снаряди по мирних домівках. Скалічені долі - ось що несе щоденно "рускій мір" в українські родини. Ще 172 обстріли по запорізьких громадах лише за добу», - йдеться у повідомленні.

Від ворожих обстрілів постраждав 21 населений пункт області, додалося ще 36 нових руйнувань. В результаті вибуху у Лежине постраждали домівки людей та інфраструктура села.

«Вибуховою хвилею пошкоджено 10 будинків: потрощені вікна, двері, паркани, дахи, автомобілі. Ушкоджень зазнали водогін, газогін і лінія електропередач», - повідомив Старух.

А сьогодні, 22 січня, зранку росіяни обстріляли Комишуваху: пошкоджені житлові будинки та інфраструктура. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, що за даними Сил оборони, окупанти активізувалися на Запорізькому напрямку, однак інформація про наступ є перебільшеною.