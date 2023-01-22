Росія вивела у Чорне море чотири носії "Калібрів"

В Азовському морі РФ утримує на чергуванні два кораблі.

Станом на 22 січня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 11 російських кораблів.

Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.

Серед них чотири носії крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом близько 32 ракет.

В Азовському морі РФ продовжує контролювати морські комунікації, утримує на бойовому чергуванні два кораблі. В Середземному морі — десять кораблів, з них п’ять носіїв «Калібрів», загальний залп – 72 ракети.

За даними ВМС, за добу, в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 34 кораблі, з них шість рухались із протоки Босфор;

до Чорного моря – 26 кораблів, з них дев’ять продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, що 21 січня Росія тримала у Чорному морі 5 носіїв "Калібрів".