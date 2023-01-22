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У Харківській області чоловік зазнав поранення через обстріл, ще двоє – підірвалися на вибухівці

Ворог бив по кількох населених пунктах. 

У Харківській області чоловік зазнав поранення через обстріл, ще двоє – підірвалися на вибухівці
Фото: Олег Синєгубов у Telegram

Протягом суботи російський ворог бив по Купʼянську, Вовчанську, Дворічній, Ветеринарному та інших населених пунктах Харківської області. У Ветеринарному поранення отримав 46-річний цивільний.

Його госпіталізували. У Куп'янську пошкоджено молочно-консервний комбінат та два приватні будинки, у Вовчанську зруйновано приватні забудови, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Телеграм. 

"В області триває гуманітарне розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 14 вибухонебезпечних пристроїв. Втім, від мін та нерозірваних боєприпасів продовжують страждати мирні мешканці. Вчора в с. Кам'янка Ізюмського району на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє чоловіків 49 та 50 років. Госпіталізовані в стані середньої тяжкості", – написав він. 

Нагадаємо, за даними Генштабу, на Куп’янському напрямку обстрілів зазнали Синьківка, Петропавлівка, Табаївка і Крохмальне Харківської області. 

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