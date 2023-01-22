Олеся Хромейчук: “Я спробувала описати, що таке ненависть до людей. Чи можна ненавидіти всю націю”

У вересні 2022 року в британському видавництві “ Monoray ” вийшла її автобіографічна нонфікшн-книга “The Death of a Soldier Told by His Sister” – історія Володимира Павліва, брата Олесі, військового, загиблого у 2017 році на сході України, розказана його сестрою.

Історикиня Олеся Хромейчук виросла у Львові, а в підлітковому віці разом з батьками переїхала до Великобританії, де здобула освіту і проживає досі. Кілька років тому вона очолила Український інститут в Лондоні – незалежну благодійну організацію, яка ставить собі за мету поширювати знання про Україну в Британії.

Фото: надано Олесею Хромейчук

Розкажіть про свою книгу. Чому ви вирішили її написати?

Я не планувала описувати історію мого брата, історію того, як він загинув на війні.

Довший час я навіть не могла про це говорити. Та десь через шість місяців я зрозуміла, що не говорити теж не можу. І щоб дати собі з цим раду, почала писати скетчі – рефлексії про те, що відбулося.

Писала я англійською. Так склалося, що я зазвичай пишу англійською, бо вже більш ніж два десятки років живу у Сполученому Королівстві. Це мова моєї освіти і робоча мова. Це практичне пояснення. А емоційне пояснення: англійська для мене вільна, але нерідна. Оця невелика дистанція між нерідною мовою і моєю травмою якраз допомогла прописати речі, які складніше було писати відразу українською. Але я зробила український переклад, і він має незабаром вийти в українському видавництві «Віхола».

У мене є тут (в Лондоні. – О.Щ.) маленька трупа, ми займаємося документальним театром. Наприклад, створили кілька вистав про лондонський досвід незадокументованих мігрантів зі Східної Європи, зокрема з України. Я почала приносити туди ці скетчі, і ми почали випробовувати їх на сцені, у репетиційному режимі. Я зрозуміла, що цей текст працює для театру і може стати інструментом розповіді про події в Україні для західного глядача.

Володя, мій брат, загинув у 2017 році, а роботу ми почали у 2018-му. Тоді це була абсолютно забута війна. Її не було в газетах, на телебаченні, ніде. Аж до того, що люди дивувалися, що вона ще триває.

І вам вдалося привернути увагу до неї?

Ми почали грати цю виставу, привезли її на найбільший міжнародний театральний фестиваль в Единбург, повозили трохи Британією. Після кожної вистави мали дискусії. Я бачила, що це справді працює. Це історія, з якою легко себе ідентифікувати. Людина не мусить втратити когось на війні, щоб зрозуміти горе втрати.

З початком локдауну стало зрозуміло, що ми не зможемо її далі грати. Водночас я зрозуміла, що в цій виставі сказала ще далеко не все. Я не лише написала цей текст, але й брала участь зі сцени. Щоразу вибирала, готова я чи не готова відкриватися перед глядачем. А писання книжки дозволило зайти детальніше в глибші, найтемніші закутки власної історії.

Сміливості до письма додало й те, що я усвідомлювала своє привілейоване становище. Я живу на Заході, пишу англійською, маю певний доступ до видавців. Дуже багато сімей, які втратили на війні близьких, не мають такої позиції. Їхній голос не буде почутим. А мій може бути почутим. Я не думала, що говорю від їхнього імені, але думала, що, дізнавшись мою історію, хтось інший матиме більше відваги говорити про свою.

Фото: надано Олесею Хромейчук

Книжка виявилася дуже на часі.

Перша версія цієї книжки, “A Loss”, вийшла восени 2021 року у німецькому видавництві "ibidem". Якраз тоді почалося нагнітання з боку Росії. І уваги до України стало трішки більше. Через книжку, як раніше через виставу, люди почали довідуватися, про що ж ця війна і що десь там, на другому боці Європи, досі помирають люди.

Що ж до другого видання, то в перші тижні повномасштабної війни до мене звернувся британський видавець із питанням, чи не хотіла б я свій текст доповнити і перевидати на значно ширшу аудиторію. Я дописала кілька розділів. Така розширена версія вийшла друком у вересні 2022-го.

Тобто це своєрідний палімпсест?

Палімпсест є нашаруванням, а тут книжка змінюється в глибину. У безодню болю і травми.

Але так, під час роботи над перевиданням я вже мала інше завдання, не терапевтичне. Наприклад, у першій редакції не так багато йдеться про Росію. І справді, тоді мені цікавіше було розповідати нашу історію і не дуже хотілося, щоб Росія займала місце на сторінках моєї книжки. Тепер я зрозуміла, що треба розкрити тему ворога і більше тему ненависті до ворога. І також тему ненависті ворога до нас.

Розділ «Ворог» починається з ночі повномасштабного вторгнення. О третій ночі за Лондоном я не спала, закінчувала статтю для місцевої газети. І побачила путінську промову, а далі у твіттері почала спостерігати за нападом на українські міста. Перші моменти, хвилі прокльонів, а далі тижні намагань зрозуміти, що я відчуваю, що таке ненависть до інших людей, чи можна, скажімо, ненавидіти всю націю… Я спробувала це описати.

Редакторка звернула увагу на багато моментів, які для неї як місцевої були незрозумілі, і ми шукали, як це пояснити. Я вирішила продовжувати граничну відвертість з читачем. Не вирізала нічого. Не змінювала свого тону. Але, звісно, взяла до уваги, що варто пояснити оці тяжкі, глибокі емоції. На Заході є бажання нас мирити. Тут не хочуть чути про почуття ненависті і злості. Це змінює імідж жертви.

Фото: надано Олесею Хромейчук

Протягом цього часу змінювалися не лише книжка і ви сама, але й зовнішнє ставлення до українців.

Я – директорка Українського інституту в Лондоні, також історикиня. На початку року журналісти, які хотіли розвіяти прокремлівські міфи, як-от «єдиний народ», зверталися до мене з питаннями на кшталт «Путін каже так і так, поясніть, чому він так каже». Доводилося пояснювати: дуже добре, що ви готові розвінчувати саме ці міфи, але ми застрягаємо в тому самому наративі, який світові нав’язав Кремль. Зараз ви довідаєтеся, що Путін бреше, але в цій розмові мало що буде про Україну. Давайте ставити інші запитання.

У розділі «Сприятливий момент» я описую, як одна важлива британська інституція звернулася по кураторську допомогу у зв’язку з подією, пов’язаною з Україною. Я нагадала, що раніше вже заохочувала зробити таку подію. «Але ж зараз такий сприятливий момент», – відповіли вони. Мені тоді заболів оцей «сприятливий момент»: невже для нього треба, щоб нищили українські міста і люди гинули тисячами? Однак далі я зрозуміла, що певною мірою це справді сприятливий момент для того, щоб взяти віжки у свої руки і змінювати цей наратив. Бути голосом не просто емоційним, як цього не раз очікували журналісти: ага, зараз нам розкаже про ситуацію українка, бажано плачучи й емоційно, а далі експерт з Німеччини, Британії чи Франції поговорить про все об’єктивно.

Мені залежало на тому, щоб у цей момент бути тим голосом, який керує дискусією; і також нагадати, що бути емоційною у стані повномасштабної війни, коли на твій народ нападають і хочуть його знищити, – це нормально. Ми не втрачаємо раціональності, стаючи емоційними. Потрошки цей «сприятливий момент» переростає в нарощування стосунків між місцевими та українськими інституціями, у розуміння культурних менеджерів і політичних еліт, що їм бракує знань про Україну і що вони не можуть приймати рішення без цих знань. Ці знання їм потрібні.

Зацікавленість Україною величезна, але вона ситуативна і вже минає. Ситуативна зацікавленість має перерости у структурні зміни: в університетах, у культурних інституціях, серед політиків.

Фото: EPA/UPG Квіткова арка в українських національних кольорах біля офіційної резиденції прем'єр-міністра, будинку № 10 на Даунінг-стріт, на честь Дня Незалежності України, Лондон, 24 серпня 2022 року.

Ми весь час говоримо про західного читача, якому й адресується “The Death of a Soldier Told by His Sister”. А як щодо українців?

Історія мого брата, моїх стосунків з ним, історія моєї мами і переживань нашої родини залишилися центральними у книзі. З цього погляду нічого не змінилося. На що мені хотілося б звернути увагу українського читача, бо в цьому інтерв’ю я говорю все ж до українців, які читатимуть цю книжку: ця війна ще навіть до повномасштабного вторгнення зачепила людей, які перебували дуже далеко поза межами країни, цілковито змінила їхнє життя.

Мій брат жив у Нідерландах 11 років і повернувся в Україну 2010-го. У 2015-му добровольцем пішов на фронт. Моя родина вже багато років живе в Лондоні.

Це війна, яка зачіпає всіх. Глобальна українська громада робить дуже багато: від поширення достовірної інформації про війну, поборення стереотипів про Україну до фінансової допомоги і збору коштів для армії. Я часто в Україні зустрічала стереотипні уявлення про «заробітчан», які виїхали, зрадили батьківщину, стали байдужі до долі України, а отже, не повинні мати голосу щодо справ держави. Це завжди дуже боляче сприймати.

Нам варто усвідомити, що українці – це частково діаспорна нація, і в тому є наша сила. Ми вкорінені в різні світові культури, знаємо різні практики, можемо використовувати їх на благо України.