Олеся Хромейчук: “Я спробувала описати, що таке ненависть до людей. Чи можна ненавидіти всю націю”

Історикиня Олеся Хромейчук виросла у Львові, а в підлітковому віці разом з батьками переїхала до Великобританії, де здобула освіту і проживає досі. Кілька років тому вона очолила Український інститут в Лондоні – незалежну благодійну організацію, яка ставить собі за мету поширювати знання про Україну в Британії.

У вересні 2022 року в британському видавництві “Monoray” вийшла її автобіографічна нонфікшн-книга “The Death of a Soldier Told by His Sister” – історія Володимира Павліва, брата Олесі, військового, загиблого у 2017 році на сході України, розказана його сестрою.

Цього року український переклад книжки Олесі Хромейчук, здійснений самою авторкою, опублікує видавництво «Віхола».