В Українському домі пройде презентація книжки "Над прірвою. 200 днів російської війни"

Фото: Брайт Букс

27 січня в Українському домі відбудеться презентація книжки "Над прірвою. 200 днів російської війни" Володимира Горбуліна і Валентина Бадрака.

Оповідь про ключові епізоди перших двохсот днів українського спротиву вийшла у видавництві «Брайт Букс» два місяці тому. Її перший наклад вже майже розпроданий.

Вечір презентації буде присвячений професіній військово-політичній аналітиці. Володимир Горбулін (перший віцепрезидент Національної академії наук України, Голова Наглядової ради Українського інституту безпекових досліджень) та Валентин Бадрак (директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, військовий експерт) відповідатимуть на питання та проведуть автограф-сесію. Модеруватиме зустріч Дмитро Кириченко, директор видавництва "Брайт Букс".

Презентація пройде 17:30-21:00 27 січня 2023 року в концертній залі Українського дому (Київ, вул.Хрещатик, 2). Вхід вільний.