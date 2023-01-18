Канада передасть Україні 200 бронемашин Senator

Ці машини дозволяють безпечно перевозити особовий склад та обладнання, а також здійснювати медичну евакуацію.

Міністерка оборони Канади Аніта Ананд, перебуваючи з візитом у Києві, повідомила, що її країна передасть Україні 200 броньованих машин Senator.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Цей новий пакет військової допомоги є відповіддю на конкретний запит України на ці машини, які закуповуються у канадської компанії Roshel. Ця допомога оцінюється в понад 90 мільйонів доларів і виділяється в рамках додаткової військової допомоги Україні в розмірі 500 мільйонів доларів, оголошеної прем'єр-міністром Трюдо в листопаді 2022 року", - йдеться у заяві.

Зазначається, що бронемашини Senator оснащені найсучаснішими, найкращими у своєму класі технологіями, і на них можна легко встановити озброєння. Ці машини дозволяють безпечно перевозити особовий склад та обладнання, а також здійснювати медичну евакуацію.

Машина має сталевий кузов та скло, здатне витримувати постріли з 50-каліберної зброї. Senator також має вибухозахищений кузов, тож він може витримати підрив гранати чи міни. Шини автомобіля мають систему Run Flat з підкачкою на ходу.

Автомобіль обладнано системою, котра може протидіяти хімічним, біологічним, радіологічним атакам, генеруючи чисте повітря всередині герметичної кабіни.

Під час зустрічі Ананд та Резніков обговорили, як Канада може продовжувати задовольняти нагальні оборонні потреби України. Міністр Резніков подякував Канаді за понад 1 мільярд доларів військової допомоги, виділеної Україні з лютого 2022 року. Ця допомога включає зенітно-ракетну систему NASAMS з відповідними боєприпасами, 39 броньованих машин бойової підтримки, протитанкове озброєння, гаубиці M777 та боєприпаси до них, а також багато іншого.

Нагадаємо, Латвія відправить в Україну зенітно-ракетні комплекси Stinger, вертольоти, кулемети з боєприпасами та безпілотники.

Як повідомлялось, Польща хоче, щоб союзники надіслали Україні 100 танків.

Нещодавно президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що виступає за надання Україні танків, включно з іншими необхідними видами озброєння.