Вони будуть розташовані в різних районах міста на найбільш небезпечних локаціях.

Херсон отримав три нові мобільні бетонні укриття від БФ “Юність 2.0” у рамках проєкту SafePlace4UA.

Про це повідомила пресслужба Херсонської міської ради.

Укриття будуть встановлені у різних районах міста на найбільш небезпечних локаціях.

Перше укриття нещодавно було встановлено на місці трагедії, що сталася у Херсоні 24 грудня. Тоді росіяни обстріляли центр міста. У результаті обстрілу загинуло 10 людей.

Нагадаємо, в серпні перша зупинка-бомбосховище з'явилася в Харкові. Залізобетонна конструкція вміщує щонайменше 50 осіб, сидячих місць розраховано на 12 людей. Усередині укриття оснащене камерами спостереження та 100 кг піску на випадок пожежі. Також там розміщена карта руху та розклад транспорту.