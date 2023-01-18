Серед поранених унаслідок катастрофи вертольоту в Броварах є люди зі значними опіками

Вісім госпіталізованих були переведені до опікового центру в Києві.

Серед поранених унаслідок катастрофи гелікоптера в Броварах є люди з опіками 40-50% тіла. Про це в ефірі Суспільного повідомив головний лікар Броварської районної лікарні Валентин Багнюк.

Вісім поранених перевели в опіковий центр Києва. Решта з 24 госпіталізованих отримують допомогу в хірургії, травматології та гінекологічному відділенні. Вони в середньому стані.

"Четверо дорослих, четверо дітей (переведені до Києва – Ред). Там 40-50, 30-35% опіки, і надали допомогу, стабілізували стан і перевели для подальшого лікування у спеціалізований заклад", – пояснив він.

16 пацієнтів лишаються в Броварах (10 дорослих і шестеро дітей). Одна з потерпілих – вагітна.

Вранці 18 січня гелікоптер ДСНС зазнав аварії у Броварах. На борту було девʼятеро людей, зокрема міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін та державний секретар Юрій Лубкович. Всі вони загинули. Станом на 15:00 відомо про 14 жертв. Крім екіпажу, загинула дитина і дорослі, які були поруч із місцем падіння – дитячим садочком і житловим будинком. За даними ДСНС, 25 людей госпіталізовано.

Борт із керівництвом МВС слідував в місце бойових подій, до однієї з гарячих точок.

Поліція закликає усіх свідків трагедії звернутися на лінію 102.