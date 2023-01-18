В окупованому Криму розпочав роботу російський "Сбербанк"

Після початку війни проти банку та його "дочок" були запроваджені міжнародні санкції, установа також відключена від системи SWIFT.

Російський "Сбербанк" розпочинає працювати в окупованому Криму.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на російські ЗМІ та пресслужбу фінустанови.

Зазначається, що на півострові вже зʼявилися банкомати, а перші офіси банку відкриються у великих містах упродовж пів року.

"«Сбербанк» сформував команду та починає працювати на півострові Крим. Перші банкомати банку вже встановлені, упродовж року мережа пристроїв самообслуговування почне працювати на всьому півострові. Протягом 2023 року відкриватимуться офіси банку, перші з них у найбільших містах почнуть працювати у першому півріччі. Протягом року розгортатимуться всі необхідні послуги та сервіси «Сбербанку»", - пише російський "Інтерфакс".

Зазначимо, що до 2014 року "Сбербанк" працював у Криму через свою дочірню структуру, але після окупації півострова Росією був змушений згорнути свою діяльність, щоб уникнути санкцій.

Після повномасштабного російського вторгнення проти "Сбербанку" та його дочірніх структур були запроваджені міжнародні санкції, які, зокрема, передбачали заморожування закордонних активів банку. З 14 червня фінансова установа також була відключена від міжнародної системи платежів SWIFT.

У березні 2022 року президент РФ Володимир Путін заявив, що російські компанії та банки зможуть працювати в Криму, оскільки їм тепер "нема чого боятися".

А в травні росіяни заявляли, що планують запустити Сбербанк в окупованому Мелітополі і ввести в обіг рублі.

Нагадаємо, колишній командувач армії США в Європі, генерал у відставці Бен Годжес вважає, що Україна звільнить окупований Крим до кінця серпня 2023 року, якщо обіцяна допомога буде надана і збережуться санкції проти РФ.