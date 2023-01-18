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В ERC зобразили Україну без Криму

У МЗС України вже пообіцяли розібратися у ситуації.

В ERC зобразили Україну без Криму
Фото: sportonline.ua

Сайт чемпіонату Європи з ралі (ERC) на офіційних джерелах опублікував мапу, на якій Україна зображена без Криму, інформує xsport.ua.

На карті організатори відзначили дати етапів у 2023 році.

Представник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив, що доручив посольству розібратися у ситуації.

Зазначимо, що чемпіонат Європи з ралі відбувається під егідою Міжнародної автомобільної федерації (FIA), яка засудила повномасштабне російське вторгнення в Україну. При цьому в організації дозволили росіянам та білорусам брати участь у своїх турнірах, якщо вони публічно будуть солідарні з Україною.

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