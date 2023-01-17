Єдиний представник України у чоловічій одиночній сітці Australian Open-2023 зачохлив ракетку

Фото: EPA/UPG Олексій Крутих

Перша ракетка України Олексій Крутих у першому колі Australian Open-2023 зустрічався з колишньою шостою ракеткою світу, аргентинцем Дієго Шварцманом, який зараз займає 25-е місце у світовому рейтингу.

Сенсації не відбулося.

Більш титулований Шварцман здобув перемогу у чотирьох сетах – 6:4, 6:7 (8-10), 6:3, 7:6 (7-5).

Зазначимо, під кінець третього сету матч було перервано медичним тайм-аутом через високу температуру повітря.

Додамо, що організатори турніру через спеку перенесли на завтра 21 матч програми 17 січня.

Нагадаємо, Крутих пробився до основної сітки турніру через сито кваліфікації.