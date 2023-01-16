Був обстріл Києва ракетами С-400 або С-300, - Ігнат про удар 14 січня
Був обстріл Києва ракетами С-400 або С-300, - Ігнат про удар 14 січня
Арестович відкликав своє вибачення за слова про нібито збиття українцями ракети у Дніпрі
Арестович відкликав своє вибачення за слова про нібито збиття українцями ракети у Дніпрі
Повітряні сили про обстріл будинку у Дніпрі: немає жодних сумнівів, що це була ракета Х-22
Повітряні сили про обстріл будинку у Дніпрі: немає жодних сумнівів, що це була ракета Х-22
Ракетний удар по Дніпру: кількість загиблих склала 40 людей (оновлено)
Ракетний удар по Дніпру: кількість загиблих склала 40 людей (оновлено)
Щедрик: краще ніколи, ніж пізно
Щедрик: краще ніколи, ніж пізно
Успіх мемуарів принца Гаррі: приреченість чи розрахунок?
Успіх мемуарів принца Гаррі: приреченість чи розрахунок?
У Повітряних силах розповіли, яка ППО здатна збивати російські Х-22
У Повітряних силах розповіли, яка ППО здатна збивати російські Х-22
Суддю Київського окружного адмінсуду, яка не подала декларацію через релігійні переконання, визнали винною
Суддю Київського окружного адмінсуду, яка не подала декларацію через релігійні переконання, визнали винною
ГоловнаСпорт

Посол України в Австралії засудив бездіяльність організаторів Australian Open: на матчі українки демонстрували російський прапор

Це не завадило Катарині Байднль обіграти росіянку.

Посол України в Австралії засудив бездіяльність організаторів Australian Open: на матчі українки демонстрували російський прапор
Катарина Байндль
Фото: btu.org.ua

У першому колі Australian Open-2023 у жіночому одиночному розряді зустрілися, зокрема, українка Катарина Байндль та росіянка Камілла Рахімова.

Перемогу у трьох сетах здобула Катарина - 7:5, 6:7(8-10), 6:1.

Зазначимо, що під час матчу хтось із глядачів вивісив російський прапор, на що звернув увагу посол України в Австралії Василь Мірошниченко, котрий звернув увагу організаторів турніру на цей факт.

"Я рішуче засуджую публічну демонстрацію російського прапора під час гри сьогоднішньої української тенісистки Катерини Байндль на Australian Open. Я закликаю Tennis Australia негайно застосувати свою політику “нейтрального прапора”, – написав Мірошниченко у твіттер.

Зазначимо, Байндль вперше у кар’єрі вийшла у друге коло на Australian Open.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також