Це не завадило Катарині Байднль обіграти росіянку.

У першому колі Australian Open-2023 у жіночому одиночному розряді зустрілися, зокрема, українка Катарина Байндль та росіянка Камілла Рахімова.

Перемогу у трьох сетах здобула Катарина - 7:5, 6:7(8-10), 6:1.

Зазначимо, що під час матчу хтось із глядачів вивісив російський прапор, на що звернув увагу посол України в Австралії Василь Мірошниченко, котрий звернув увагу організаторів турніру на цей факт.

"Я рішуче засуджую публічну демонстрацію російського прапора під час гри сьогоднішньої української тенісистки Катерини Байндль на Australian Open. Я закликаю Tennis Australia негайно застосувати свою політику “нейтрального прапора”, – написав Мірошниченко у твіттер.

I strongly condemn the public display of the Russian flag during the game of the Ukrainian tennis player Kateryna Baindl at the Australian Open today. I call on Tennis Australia to immediately enforce its “neutral flag” policy. @TennisAustralia @AustralianOpen pic.twitter.com/zw8pLN4FIF — Vasyl Myroshnychenko (@AmbVasyl) January 16, 2023

Зазначимо, Байндль вперше у кар’єрі вийшла у друге коло на Australian Open.