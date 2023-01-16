Стало відомо, чому Мудрік вибрав "Челсі"

Лондонський "Челсі" на "висячому прапорці" зумів перехопити Михайла Мудрика у своїх земляків з "Арсеналу", задовольнивши запити "Шахтаря".

При цьому клуб із Західного Лондона запропонував і гравцеві вигідніші умови, ніж "каноніри".

За інформацією The Independent, зарплата22-річного гравця збірної України в "Челсі" вдвічі перевищує ту, яку пропонував "Арсенал" – 100 тисяч фунтів на тиждень проти 50 тисяч.

Раніше про трансфер Мудрика в "Челсі" висловилися президент "Шахтаря" Рінат Ахметов та головний тренер "Арсеналу" Мікель Артета.