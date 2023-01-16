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Байндль змусила зачохлити ракетку росіянці у першому колі Australian Open-2023

Для Катарини – це дебютна перемога в основній сітці цього турніру.

Байндль змусила зачохлити ракетку росіянці у першому колі Australian Open-2023
Катарина Байндль
Фото: btu.org.ua

У першому в сезоні турнірі "Великого шолома" - Australian Open, що стартував у Мельбурні, Катарину Байндль (№95 WTA) жереб звів у першому колі росіянку Каміллу Рахімову (№110 WTA).

Більш титулованіша українка здобула нелегку перемогу - 7:5, 6:7(8-10), 6:1.

За право вийти в 1/16 турніру Байндль зустрінеться із сусідкою за світовим рейтингом американкою Кеті Макнеллі (№94 WTA).

Зустріч відбудеться у середу.

Раніше у другий раунд турніру пробилися Ангеліна Калініна (WTA 40) та Марта Костюк (WTA 61).

Додамо, що на стадії першого кола ракетки зачохлили Даяна Ястремська та Леся Цуренко.

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