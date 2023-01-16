Головний тренер "Арсеналу" висловився про зрив трансферу Мудрика

Наставник "Арсеналу" Мікель Артета висловився щодо трансферу українського півзахисника Михайла Мудрика, який зірвався в його команду.

Іспанський фахівець зізнався, що клубу з Північного Лондона було не під силу тягатися у фінансовому плані зі своїми земляками із "Челсі".

"У нас є чудові гравці. Ми хочемо поліпшити наш склад у це трансферне вікно. Під "ми" я маю на увазі себе, персонал, гравців, правління і власників.

Ми працюємо над цим, але ми будемо укладати угоди, які нам під силу, і які, на нашу думку, будуть правильними для клубу", - заявив Артета.

Нагадаємо, напередодні Мудрик підписав 8,5-річний контракт із "Челсі".