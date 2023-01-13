У стартовому матчі на Універсіаді Україна з розгромним рахунком поступилася Канаді

На XXX Всесвітній зимовій Універсіаді в американському Лейк-Плесіді стартував хокейний турнір.

У першому турі групового етапу збірної України дістався грізний суперник в особі хокеїстів збірної Канади.

Підопічні Вадима Шахрайчука змогли нав'язати супернику рівну боротьбу лише у першій 20-хвилинці. У другому та заключному періодах перевага "Кленового листя" була безперечною.

У підсумку – 1:6 (0:0, 0:2, 1:4).

Завтра Україна зіграє проти Латвії.

У двох інших матчах групи А було зафіксовано такі результати: