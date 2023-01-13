У стартовому матчі на Універсіаді Україна з розгромним рахунком поступилася Канаді

На XXX Всесвітній зимовій Універсіаді в американському Лейк-Плесіді стартував хокейний турнір.
У першому турі групового етапу збірної України дістався грізний суперник в особі хокеїстів збірної Канади.
Підопічні Вадима Шахрайчука змогли нав'язати супернику рівну боротьбу лише у першій 20-хвилинці. У другому та заключному періодах перевага "Кленового листя" була безперечною.
У підсумку – 1:6 (0:0, 0:2, 1:4).
Завтра Україна зіграє проти Латвії.
У двох інших матчах групи А було зафіксовано такі результати:
- Японія – Латвія 8:3 (1:1, 4:0, 3:2)
- Швеція - Чехія 2:7 (1:4, 1:1, 0:2).