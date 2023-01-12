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"Олександрія" відмовляється від участі у Кубку України

Занадто багато переїздів.

"Олександрія" відмовляється від участі у Кубку України
Дмитро Китаєв
Фото: ukrfootball.ua

"Олександрія" відмовиться від виступів у Кубку України цього сезону, повідомив директор клубу Дмитро Китаєв.

"Чув (про старт турніру навесні, - прим. LB.ua), але ми не готові брати в ньому участь. Бо зараз не той формат.

Давайте закінчимо цей сезон чемпіонату України. Оскільки ми граємо, з купою переносів, не можемо зіграти та їдемо на виїзди, не граємо ігри, нам ще Кубка України не вистачало", - цитує Китаєва ukrfootball.ua.

Нагадаємо, Кубок України вперше в історії не стартував у першій частині сезону.

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