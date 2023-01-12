"Олександрія" відмовляється від участі у Кубку України

"Олександрія" відмовиться від виступів у Кубку України цього сезону, повідомив директор клубу Дмитро Китаєв.
"Чув (про старт турніру навесні, - прим. LB.ua), але ми не готові брати в ньому участь. Бо зараз не той формат.
Давайте закінчимо цей сезон чемпіонату України. Оскільки ми граємо, з купою переносів, не можемо зіграти та їдемо на виїзди, не граємо ігри, нам ще Кубка України не вистачало", - цитує Китаєва ukrfootball.ua.
Нагадаємо, Кубок України вперше в історії не стартував у першій частині сезону.