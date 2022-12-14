Черговий клуб УПЛ звільнив головного тренера

"Олександрія" на своєму офіційному сайті оголосила про звільнення головного тренера Юрія Гури.

46-річний фахівець очолив "жовто-чорних" на старті минулого сезону. Загалом у якості головного тренера "Олександрії" Гура провів 33 матчі. Під його керівництвом команда одержала 16 перемог, 8 нічиїх та 9 поразок.

На зимову паузу команда пішла, займаючи 5-е місце у турнірній таблиці УПЛ, а за втраченими очками "Олександрія" поступається лише "Дніпру-1", "Шахтарю" та "Динамо".

Ім'я нового керманича "Олександрія" назве згодом.

Нагадаємо, перед початком сезону-2022/23 та під час чемпіонату УПЛ чотири клуби - "Металіст", "Дніпро-1", "Шахтар" та "Інгулець" змінили наставників.