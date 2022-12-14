Кому в парламенті вигідно протягувати містобудівну реформу без обговорення?
Кому в парламенті вигідно протягувати містобудівну реформу без обговорення?
Верховна Рада на найближчому засіданні розгляне ліквідацію ОАСК
Верховна Рада на найближчому засіданні розгляне ліквідацію ОАСК
ЄС уклав угоду з Угорщиною, яка дозволить надати Україні 18 млрд євро, – Reuters
ЄС уклав угоду з Угорщиною, яка дозволить надати Україні 18 млрд євро, – Reuters
Іранські протести, допомога Росії, ядерна загроза. Що зараз відбувається в Ірані
Іранські протести, допомога Росії, ядерна загроза. Що зараз відбувається в Ірані
У США можуть скорегувати оцінку спроможності України проводити контрнаступ взимку, – ISW
У США можуть скорегувати оцінку спроможності України проводити контрнаступ взимку, – ISW
Британія надасть Україні 125 зеніток
Британія надасть Україні 125 зеніток
Андрій Смирнов: «Цифри НАЗК щодо санкцій – не більше ніж їхня особиста статистика та самопіар»
Андрій Смирнов: «Цифри НАЗК щодо санкцій – не більше ніж їхня особиста статистика та самопіар»
Мер Дніпра розкритикував закон 5655 щодо містобудування і заявив, що в нього закладено бажання наплювати на самоврядування
Мер Дніпра розкритикував закон 5655 щодо містобудування і заявив, що в нього закладено бажання наплювати на самоврядування
Верховна Рада ліквідувала ОАСК
Верховна Рада ліквідувала ОАСК
ГоловнаСпорт

Черговий клуб УПЛ звільнив головного тренера

"Олександрія" попрощалася із Гурою.

Черговий клуб УПЛ звільнив головного тренера
Юрій Гура
Фото: "Олександрія"

"Олександрія" на своєму офіційному сайті оголосила про звільнення головного тренера Юрія Гури.

46-річний фахівець очолив "жовто-чорних" на старті минулого сезону. Загалом у якості головного тренера "Олександрії" Гура провів 33 матчі. Під його керівництвом команда одержала 16 перемог, 8 нічиїх та 9 поразок.

На зимову паузу команда пішла, займаючи 5-е місце у турнірній таблиці УПЛ, а за втраченими очками "Олександрія" поступається лише "Дніпру-1", "Шахтарю" та "Динамо".

Ім'я нового керманича "Олександрія" назве згодом.

Нагадаємо, перед початком сезону-2022/23 та під час чемпіонату УПЛ чотири клуби - "Металіст", "Дніпро-1", "Шахтар" та "Інгулець" змінили наставників.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також