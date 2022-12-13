Ф'юрі підтвердив, що легенда "Манчестера Юнайтед" допоможе йому підготуватися до бою з Усиком

Чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі Тайсоном Ф'юрі (33-0-1, 24 KO) підтвердив свій намір залучити до підготовки до можливого поєдинку проти володаря титулів за версіями WBA, WBO, IBO, IBF і The Ring Олександра Усика (20-0, 13 КО) легенду "Манчестера Юнайтед" Вейна Руні.

За словами британського боксера, найкращий бомбардир в історії збірної Англії, який нині працює головним тренером клуба MLS "Ді Сі Юнайтед", має стати його спаринг-партнером і планує пробути в його тренувальному таборі практично місяць.

"Я розмовляв з Вейном, і він готовий до цього. Ми збираємося залучити Вейна до моєї підготовки до бою з Олександром Усиком.

Ні, це не жарт, усе дуже серйозно. Він збирається приїхати до табору приблизно на чотири тижні, щоб допомогти мені", - наводить слова Ф'юрі ESPN.

Нагадаємо, команда Усика представила яскраве промо очікуваного бою з Ф'юрі.