Італійський волейбольний клуб "Перуджа" виграв чемпіонат світу. За цю команду виступає лідер збірної України, догравець Олег Плотницький.

У фіналі італійський клуб обіграв своїх співвітчизників із "Трентіно" – 3:1.

У матчі за бронзу "Крузейро" обіграв "Мінас" - 3:1.

Турнір пройшов у Бразилії.

Додамо, що спочатку до участі запросили дві команди, які представляють Європу – переможця Ліги чемпіонів польську "Заксу" та фіналіста турніру "Трентіно". Але "Закса" відмовилася від участі у турнірі через напружений графік. Тож замість неї й виступила "Перуджа".