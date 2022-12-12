Редкач проведе бій із колишнім чемпіоном світу у чотирьох вагових категоріях

Одіозний український боксер напівсередньої ваги, екс-претендент на титул чемпіона світу за версією WBC Іван Редкач проведе свій наступний поєдинок проти колишнього чемпіона світу у чотирьох вагових категоріях Едрієна Бронера (34-4-1, 24 КО), повідомляє boxingscene.com.

Бій відбудеться 18 лютого в Атланті, штат Джорджія (США) у рамках боксерського шоу від BLK Prime.

Зазначимо, що Редкач проведе в Атланті другий поєдинок поспіль, після програшу за сумнівних обставин Режису Прогрейсу 17 квітня минулого року, що на той час вважалося технічним рішенням, але було змінено на технічний нокаут після успішної апеляції Прогрейсу до Комісії з спорту та розваг штату.

У свою чергу Бронер повернеться на ринг після перемоги одноголосним рішенням суддів над Джованні Сантьяго, яку здобув у лютому минулого року.

Нагадаємо, у січні 2020 року Редкача позбавили ліцензії за укус суперника на рингу, а пізніше він порушив карантин у США, але втік від поліцейських.