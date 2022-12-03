Одноголосним рішенням суддів український боксер Денис Берінчик переміг француза Івана Менді.
Про це Українська федерація боксу повідомила у соцмережі Facebook.
Бій відбувся у Лондоні на стадіоні "Тоттенгем Готспур".
Бій тривав 12 раундів.
“Вітаємо Деніса Берінчика з титулом чемпіона Європи за версією EBU та International WBO у легкій вазі”, – зазначили в УФБ.
Нагадаємо, Рада директорів Всесвітньої боксерської ради схвалила резолюцію про виключення всіх російських та білоруських боксерів з офіційних світових рейтингів WBC.