Він отримав титул чемпіона Європи за версією EBU.

Одноголосним рішенням суддів український боксер Денис Берінчик переміг француза Івана Менді.

Про це Українська федерація боксу повідомила у соцмережі Facebook.

Бій відбувся у Лондоні на стадіоні "Тоттенгем Готспур".

Бій тривав 12 раундів.

“Вітаємо Деніса Берінчика з титулом чемпіона Європи за версією EBU та International WBO у легкій вазі”, – зазначили в УФБ.

Нагадаємо, Рада директорів Всесвітньої боксерської ради схвалила резолюцію про виключення всіх російських та білоруських боксерів з офіційних світових рейтингів WBC.