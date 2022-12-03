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Український боксер Берінчик переміг француза Менді

Він отримав титул чемпіона Європи за версією EBU.

Український боксер Берінчик переміг француза Менді
Фото: ukrinform.ua

Одноголосним рішенням суддів український боксер Денис Берінчик переміг француза Івана Менді.

Про це Українська федерація боксу повідомила у соцмережі Facebook.

Бій відбувся у Лондоні на стадіоні "Тоттенгем Готспур".

Бій тривав 12 раундів. 

“Вітаємо Деніса Берінчика з титулом чемпіона Європи за версією EBU та International WBO у легкій вазі”, – зазначили в УФБ.

Нагадаємо, Рада директорів Всесвітньої боксерської ради схвалила резолюцію про виключення всіх російських та білоруських боксерів з офіційних світових рейтингів WBC.

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