Срібна призерка Олімпійських ігор у Токіо-2020 з велотреку Олена Старікова вперше в кар'єрі виграла етап Ліги чемпіонів, який відбувся в Лондоні.
У фіналі спринту українка перемогла чинну чемпіонку світу Матільду Гро, випередивши француженку на 0,038 секунди.
До цього найкращим результатом у ЛЧ для Старикової були треті місця на етапах у Майорці та Сен-Кентен-ан-Івеліні.
Зазначимо, що на рахунку Олени є одна перемога у ЛЧ, здобута в останньому раунді минулого та дебютного сезону Ліги чемпіонів, але у кейрині.