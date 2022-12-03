Це дебютна перемога Олени у ЛЧ у кар'єрі.

Срібна призерка Олімпійських ігор у Токіо-2020 з велотреку Олена Старікова вперше в кар'єрі виграла етап Ліги чемпіонів, який відбувся в Лондоні.

У фіналі спринту українка перемогла чинну чемпіонку світу Матільду Гро, випередивши француженку на 0,038 секунди.

До цього найкращим результатом у ЛЧ для Старикової були треті місця на етапах у Майорці та Сен-Кентен-ан-Івеліні.

Зазначимо, що на рахунку Олени є одна перемога у ЛЧ, здобута в останньому раунді минулого та дебютного сезону Ліги чемпіонів, але у кейрині.