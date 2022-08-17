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Старікова виборола "бронзу" у кейрині на Мультиспортивному Євро-2022

Це вже сьома нагорода нашої збірної на цьому турнірі.

Старікова виборола "бронзу" у кейрині на Мультиспортивному Євро-2022
Олена Старікова
Фото: izvestia.kharkov.ua/

У Мюнхені продовжується Мультиспортивний Євро-2022.

Напередодні збірна України здобула сьому нагороду на цьому турнірі – бронзовою призеркою першості стала Олена Старікова.

Срібна призерка Олімпійських ігор у Токіо-2020 зійшла на нижню сходинку п'єдесталу фінального заїзду у кейрині.

Для 26-річної уродженки Харкова це вже друга медаль на Мультиспортивному Євро - декількома днями раніше вона здобула "срібло" в гонці на час.

Мультинаціональний чемпіонат Європи-2022 проходить у категоріях: легка атлетика, велоспорт, скелелазіння, пляжний волейбол, гімнастика, настільний теніс, веслування на байдарках та каное, академічне веслування та тріатлон.

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