У рамках підготовки до останнього цього сезону турніру "Великого шлему" US Open тенісисти беруть участь у хардових змаганнях на території США.
Один з таких турнірів WTA проходить у Цинциннаті.
Турнір у штаті Огайо був відзначений одним неоднозначним епізодом, що відбувся у фінальному матчі кваліфікації між двома росіянками Анною Калинською та Анастасією Потаповою – 7:5, 6:1.
Під час поєдинку суддя звернулася до вболівальниці з українським прапором та попросила її покинути корт.
Трохи пізніше голова служби охорони пояснив, що розмір прапора більший, ніж дозволяється. Уболівальниця була вимушена залишила прапор в машині і повернулася на трибуни.
Watching the communist @WTA at work was something…they made her leave for silently protesting the Russian Invasion. @CincyTennis @TheDolgo pic.twitter.com/prUzMpLmyC— Trashy Tennis (@TrashyTennis) August 14, 2022
Повідомляється, що судді поскаржилися російські тенісистки.
Зауважимо, що наступним запуском на цьому корті грала Марта Костюк, яка перемогла польку Магдалену Френх – 6:1, 3:6, 6:4 та вийшла в 1/32 фіналу.