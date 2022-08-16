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Вболівальницю з українським прапором попросили піти з матчу між росіянками на турнірі WTA в Цинциннаті

Організатори вигадали оригінальну причину.

Вболівальницю з українським прапором попросили піти з матчу між росіянками на турнірі WTA в Цинциннаті
Фото: twitter.com/BenRothenberg

У рамках підготовки до останнього цього сезону турніру "Великого шлему" US Open тенісисти беруть участь у хардових змаганнях на території США.

Один з таких турнірів WTA проходить у Цинциннаті.

Турнір у штаті Огайо був відзначений одним неоднозначним епізодом, що відбувся у фінальному матчі кваліфікації між двома росіянками Анною Калинською та Анастасією Потаповою – 7:5, 6:1.

Під час поєдинку суддя звернулася до вболівальниці з українським прапором та попросила її покинути корт.

Фото: facebook

Трохи пізніше голова служби охорони пояснив, що розмір прапора більший, ніж дозволяється. Уболівальниця була вимушена залишила прапор в машині і повернулася на трибуни.

Повідомляється, що судді поскаржилися російські тенісистки.

Зауважимо, що наступним запуском на цьому корті грала Марта Костюк, яка перемогла польку Магдалену Френх – 6:1, 3:6, 6:4 та вийшла в 1/32 фіналу.

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