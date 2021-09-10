Фото: US Open

Напередодні пройшли півфінальні матчі US Open в жіночому одиночному розряді.

Першою застовпила собі місце у фіналі 19-річна Лейла Фернандес, яка сенсаційно обіграла другу ракетку світу Аріну Соболенко - 7:6, 4:6, 6:4.

Компанію 19-річній канадці складе ще більш молодша Емма Радукану (WTA 150), яка в своєму півфіналі впевнено в двох партіях обіграла 18-у ракетку світу Марію Саккарі - 6:1, 6:4.

Таким чином, 18-річна британка стала першим в історії кваліфаєром в жіночому і чоловічому розрядах, який дійшов до фіналу Відкритого чемпіонату США.

Крім того, це буде перший фінал турніру "Великого шолома" між двома несіяними гравцями у Відкритій ері, як у чоловіків, так і у жінок.

Поєдинок між Радукану і Фернандес стане першим в XXI столітті фіналом мейджора між тінейджерами. Молодший фінал відбувся 22 роки тому, коли на Відкритому чемпіонаті США 17-річна Серена Вільямс перемогла 18-річну Мартіну Хінгіс - 6:3, 7: 6 (7-4).

Відзначимо, що і Радукану, і Фернандес є наймолодшими фіналістками ТБШ з часів Марії Шарапової, яка перемогла в 17 років на Wimbledon-2004.