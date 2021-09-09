Українки завоювали медалі у фіналі Діамантової ліги

Фото: UkrainianAthletics Ярослава Магучіх

Українські легкоатлетки Ярослава Магучіх і Марина Бех-Романчук завоювали "срібло" та "бронзу" в фіналі Діамантової ліги, який пройшов в швейцарському Цюріху.

У секторі для стрибків у висоту Магучіх поступилася 2 см Марії Ласіцкене.

Додамо, що в змаганнях взяла ще одна українська висотніца Ірина Геращенко, яка зупинилася за крок від медалі.

Результати фіналу.

Марія Ласіцкене (атлетка з нейтральним статусом) - 2,05 м Ярослава Магучіх (Україна) - 2,03 Нікола Макдермотт (Австралія) - 2,01 Ірина Геращенко (Україна) - 1,96.

Бех-Романчук у фіналі зі стрибків у довжину зуміла стрибнути на 6,75 м в своїй останній спроби, що дозволило їй посісти третє місце.

Результати фіналу.