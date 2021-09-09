Матір депутата зі "Слуги народу" за час його роботи в Раді купила дві квартири, будинок і "теслу"
Матір депутата зі "Слуги народу" за час його роботи в Раді купила дві квартири, будинок і "теслу"
Держава не вірить на слово, що людина могла накопичити більше 400 тис. грн, - керівник Податкової
Держава не вірить на слово, що людина могла накопичити більше 400 тис. грн, - керівник Податкової
ВР схвалила в першому читанні законопроєкт, що унеможливлює продаж квартир у новобудовах до отримання дозволу на будівництво
ВР схвалила в першому читанні законопроєкт, що унеможливлює продаж квартир у новобудовах до отримання дозволу на будівництво
Нардепи ухвалили "закон про біткоїн"
Нардепи ухвалили "закон про біткоїн"
"Операцію готували 18 місяців за підтримки США", – СNN випустив розслідування про справу "вагнерівців"
"Операцію готували 18 місяців за підтримки США", – СNN випустив розслідування про справу "вагнерівців"
Ляшко анонсував "жовту" зону і посилення карантину з 13 вересня
Ляшко анонсував "жовту" зону і посилення карантину з 13 вересня
Російський міністр загинув під час навчань в Арктиці
Російський міністр загинув під час навчань в Арктиці
Яким був Молитовний сніданок 2021
Яким був Молитовний сніданок 2021
Кабмін відклав перехід України у "жовту" зону
Кабмін відклав перехід України у "жовту" зону
ГоловнаСпорт

Українки завоювали медалі у фіналі Діамантової ліги

Змагання пройшли в Цюріху.

Ярослава Магучіх
Фото: UkrainianAthletics
Ярослава Магучіх

Українські легкоатлетки Ярослава Магучіх і Марина Бех-Романчук завоювали "срібло" та "бронзу" в фіналі Діамантової ліги, який пройшов в швейцарському Цюріху.

У секторі для стрибків у висоту Магучіх поступилася 2 см Марії Ласіцкене.

Додамо, що в змаганнях взяла ще одна українська висотніца Ірина Геращенко, яка зупинилася за крок від медалі.

Результати фіналу.

  1. Марія Ласіцкене (атлетка з нейтральним статусом) - 2,05 м
  2. Ярослава Магучіх (Україна) - 2,03
  3. Нікола Макдермотт (Австралія) - 2,01
  4. Ірина Геращенко (Україна) - 1,96.

Бех-Романчук у фіналі зі стрибків у довжину зуміла стрибнути на 6,75 м в своїй останній спроби, що дозволило їй посісти третє місце.

Результати фіналу.

  1. Івана Шпановіч (Сербія) - 6.90 м
  2. Хадда Санья (Швеція) - 6.80
  3. Марина Бех-Романчук (Україна) - 6.75.
Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також