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Проценко став призером етапу Діамантової ліги в стрибках у висоту

Українцю в Лозанні підкорилася планка на висоті 2,27 метра.

Проценко став призером етапу Діамантової ліги в стрибках у висоту
Андрій Проценко
Фото: Bob Strong/UPI

Напередодні український легкоатлет Андрій Проценко став третім у стрибках у висоту на етапі Діамантової ліги в Лозанні, повідомляє isport.ua.

Проценко показав результат 2,27 м і програв американцеві Шелбі Мак'юену за кількістю спроб на попередніх висотах. Виграв змагання росіянин Ілля Іванюк, який виступає як атлет з нейтральним статусом - він узяв планку 2,30 м.

Нагадаємо, що на Олімпіаді в Токіо Проценко несподівано не зміг пройти у фінал.

Сьогодні на етапі в Лозанні для українських спортсменів основний день. Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Ірина Геращенко виступлять у секторі для стрибків у висоту, Марина Бех-Романчук змагатиметься в стрибках у довжину, а Анна Рижикова і Вікторія Ткачук - у бігу на 400 метрів з бар'єрами.

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