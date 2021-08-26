Проценко став призером етапу Діамантової ліги в стрибках у висоту

Напередодні український легкоатлет Андрій Проценко став третім у стрибках у висоту на етапі Діамантової ліги в Лозанні, повідомляє isport.ua.

Проценко показав результат 2,27 м і програв американцеві Шелбі Мак'юену за кількістю спроб на попередніх висотах. Виграв змагання росіянин Ілля Іванюк, який виступає як атлет з нейтральним статусом - він узяв планку 2,30 м.

Нагадаємо, що на Олімпіаді в Токіо Проценко несподівано не зміг пройти у фінал.

Сьогодні на етапі в Лозанні для українських спортсменів основний день. Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Ірина Геращенко виступлять у секторі для стрибків у висоту, Марина Бех-Романчук змагатиметься в стрибках у довжину, а Анна Рижикова і Вікторія Ткачук - у бігу на 400 метрів з бар'єрами.