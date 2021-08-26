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Визначилися всі кошики жеребкування Ліги чемпіонів

"Шахтар" потрапив у третій кошик, "Динамо" - у четвертий.

Визначилися всі кошики жеребкування Ліги чемпіонів
Фото: уєфа

Сьогодні у Стамбулі о 19:00 за Києвом відбудеться жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів.

Україна в цьому сезоні буде представлена двома командами - "Динамо" потрапило відразу в групу як чемпіон країни, а "Шахтар" зумів подолати два раунди кваліфікації, в останньому з яких обіграв за сумою двох зустрічей "Монако".

Стали відомі кошики перед жеребкуванням групового етапу. У першу потрапили переможці Ліги чемпіонів і Ліги Європи, а також чемпіони топ-6 національних асоціацій з найвищим рейтингом (Іспанії, Англії, Німеччини, Італії, Франції та Португалії).

Решта команд розподілені по кошиках 2-4 відповідно до клубного рейтингу.

Кошик 1: Челсі, Вільярреал, Атлетіко, Манчестер Сіті, Баварія, Інтер, Лілль, Спортинг.

Кошик 2: Реал, Барселона, Ювентус, Манчестер Юнайтед, ПСЖ, Ліверпуль, Севілья, Боруссія Д.

Кошик 3: Порту, Аякс, Шахтар, Лейпциг, Зальцбург, Бенфіка, Аталанта, Зеніт.

Кошик 4: Бешикташ, Динамо К, Брюгге, Янг Бойз, Мілан, Мальме, Вольфсбург, Шериф.

Команди з однієї асоціації будуть розведені по різних групах, також УЄФА буде розводити українські та російські клуби ("Динамо" не зіграє з "Зенітом").

Стартовий тур відбудеться вже 14-15 вересня.

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