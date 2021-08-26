Українка Мерешко виграла свою другу медаль Паралімпіади в Токіо

Плавчиня Єлизавета Мерешко завоювала "срібло" Паралімпійських ігор-2020 у Токіо в запливі на 200 метрів комплексним стилем (клас - S6, плавці з фізичними порушеннями середнього рівня).

У фінал українка вийшла з новим світовим паралімпійським рекордом - 2:56.90. Однак цей результат побила британка Мейсі Саммерз-Ньютон, яка і стала паралімпійською чемпіонкою.

Нагадаємо, в перший день змагань Мерешко виграла "золото" на дистанції 50 м вільним стилем.

У скарбничці збірної України вже 9 медалей (1 золота, 6 срібних і 2 бронзові).