Українець Коль завоював для України перше "срібло" Паралімпіади-2020

На Паралімпійських іграх-2020, які напередодні стартували в столиці Японії, скарбничка збірної України поповнилася другою медаллю.
31-річний плавець Антон Коль став срібним призером на 100-метрівці на спині в класі S1 з вродженою вадою опорно-рухового апарату.
Українець менш ніж на пів секунди поступився представникові Ізраїлю Іяду Шалабі.
Третім був італієць Франческо Беттелла.
У 2016 році Коль здобув дві бронзові нагороди на Іграх у Ріо-де-Жанейро на дистанціях 50 і 100 метрів на спині.
Плавання, 100 метрів (спина). Клас S1. Фінал.
- Іяд Шалабі (Ізраїль) - 2:28.04
- Антон Коль (Україна) - 2:28.29
- Франческо Беттелла (Італія) - 2:32.08.