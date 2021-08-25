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Українець Коль завоював для України перше "срібло" Паралімпіади-2020

Антон Коль спеціалізується в плаванні на спині.

Українець Коль завоював для України перше "срібло" Паралімпіади-2020
Антон Коль
Фото: скриншот

На Паралімпійських іграх-2020, які напередодні стартували в столиці Японії, скарбничка збірної України поповнилася другою медаллю.

31-річний плавець Антон Коль став срібним призером на 100-метрівці на спині в класі S1 з вродженою вадою опорно-рухового апарату.

Українець менш ніж на пів секунди поступився представникові Ізраїлю Іяду Шалабі.

Третім був італієць Франческо Беттелла.

У 2016 році Коль здобув дві бронзові нагороди на Іграх у Ріо-де-Жанейро на дистанціях 50 і 100 метрів на спині.

Плавання, 100 метрів (спина). Клас S1. Фінал.

  1. Іяд Шалабі (Ізраїль) - 2:28.04
  2. Антон Коль (Україна) - 2:28.29
  3. Франческо Беттелла (Італія) - 2:32.08.
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