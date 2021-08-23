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У рамках третього туру французької Ліги 1 "Ніцца" на своєму полі приймала "Марсель".

На 74-й хвилині за рахунку 1:0 матч перервали.

Каталізатором подій, що призвели до цього, став епізод, коли гості готувалися до пробиття кутового удару. З боку фанатської трибуни господарів в спину нападника гостей Дімітрі Паєта влучила пляшка з водою.

Паєт підібрав пляшку і жбурнув назад на трибуну і, за попередньою інформацією, поцілив в одного з фанатів, після чого на поле кинулася юрба агресивних уболівальників, які спробували з'ясувати стосунки з Паєтом і його партнерами.

Laga antara Nice vs Marseille tadi terpaksa dihentikan di menit ke-77 akibat kerusuhan suporter Nice dengan pemain Marseille.



Kerusuhan berawal dari lemparan botol suporter Nice yang mengenai Dimitri Payet. 😬pic.twitter.com/ZANFRbwsMD — Extra Time Indonesia (@idextratime) August 22, 2021

У підсумку "біло-блакитні" відмовилися продовжити гру.

France. 22.08.2021

Crazy scenes in the match between Nice and Marseille.



Marseille player Dimitri Payet gets hit with a bottle from the crowd while taking a corner, throws the bottle back into the stands. Then Nice fans storm the field and try to reach Marseille players. pic.twitter.com/hbhAhTP253 — HooligansTV (@HooligansTV_eu) August 22, 2021

Тим часом президент "Ніцци" Жан-П'єр Рів'єр звинуватив гравців "Марселя" в розпалюванні конфлікту з фанатами його команди.

"Дуже шкода, що все так закінчилося.

Ситуація цілком зрозуміло. Співробітники служби безпеки "Марселя" не повинні були виходити на поле і бити наших гравців. Я дійсно не розумію, чому суперник відмовився від продовження гри", - наводить слова Рів'єра Get French Football News у Twitter.

Варто зазначити, що, згідно з правилами Ліги 1, "Марселю" загрожує технічна поразка за відмову виходити на поле.