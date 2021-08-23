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У чемпіонаті Франції на матчі "Ніцца" - "Марсель" фани прорвалися на поле і погрожували гравцям "Марселя"

Матч довелося перервати.

Фото: скриншот

У рамках третього туру французької Ліги 1 "Ніцца" на своєму полі приймала "Марсель".

На 74-й хвилині за рахунку 1:0 матч перервали.

Каталізатором подій, що призвели до цього, став епізод, коли гості готувалися до пробиття кутового удару. З боку фанатської трибуни господарів в спину нападника гостей Дімітрі Паєта влучила пляшка з водою.

Паєт підібрав пляшку і жбурнув назад на трибуну і, за попередньою інформацією, поцілив в одного з фанатів, після чого на поле кинулася юрба агресивних уболівальників, які спробували з'ясувати стосунки з Паєтом і його партнерами.

У підсумку "біло-блакитні" відмовилися продовжити гру.

Тим часом президент "Ніцци" Жан-П'єр Рів'єр звинуватив гравців "Марселя" в розпалюванні конфлікту з фанатами його команди.

"Дуже шкода, що все так закінчилося.

Ситуація цілком зрозуміло. Співробітники служби безпеки "Марселя" не повинні були виходити на поле і бити наших гравців. Я дійсно не розумію, чому суперник відмовився від продовження гри", - наводить слова Рів'єра Get French Football News у Twitter.

Варто зазначити, що, згідно з правилами Ліги 1, "Марселю" загрожує технічна поразка за відмову виходити на поле.

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