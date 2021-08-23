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"Реал" у матчі чемпіонату забив три голи, але не зумів перемогти "Леванте", який догравав зустріч без воротаря

На старті сезону фаворити часто втрачають очки.

"Реал" у матчі чемпіонату забив три голи, але не зумів перемогти "Леванте", який догравав зустріч без воротаря
Фото: EPA/UPG

У другому турі Ла Ліги у Валенсії на стадіоні "Сьюдад де Валенсія" місцевий "Леванте" приймав "Реал".

У поєдинку, сценарій якого був схожий на гойдання, було забито 6 голів.

На перерву команди пішли за рахунку 0:1 - відкрив його Гарет Бейл.

Однак до 57-ї хвилини господарі вже вели - 2:1.

На 73-й хвилині рахунок удруге за матч став нічийним - відзначився Вінісіус Жуніор - 2:2.

Паритет протримався 6 хвилин, після чого господарі забили третій гол. Але втримати переможний рахунок "Леванте" не зумів - на 85-й хвилині Жуніор оформив дубль - 3:3.

Додамо, що на 87-й хвилині він же заробив червону картку для воротаря суперника Айтора Фернандеса, а оскільки всі 5 замін "Леванте" на той час уже використав, у ворота став польовий гравець. Але "Реал" цим не скористався і не зумів вирвати перемогу.

Після двох турів очолює турнірну таблицю чемпіон "Атлетіко", маючи 100-відсотковий результат.

На два очки відстають кілька команд, у тому числі "Реал" і "Барселона".

Огляд матчу "Леванте" - "Реал".

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