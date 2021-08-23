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Погба встановив рекорд Англійської прем'єр-ліги

Поль зробив чергову гольову передачу.

Як мені це вдається
Фото: EPA/UPG
Як мені це вдається

Французький півзахисник "Манчестера Юнайтед" Поль Погба став першим в історії Англійської прем'єр-ліги хто в перших двох турах турніру зробив 5 асистів.

В рамках другого туру АПЛ 28-річний чемпіон світу-2018 записав чергову гольову передачу в виїзному поєдинку проти "Саутгемптона".

Додамо, що асист Погби не допоміг "червоним дияволам" здобути на "Сент-Меріс" перемогу. Матч завершився внічию - 1:1.

Нагадаємо, в стартовому турі АПЛ МЮ розгромив на "Олд Траффорд" "Лідс" - 5:1. У тому матчі Погба зробив 4 гольових передач.

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