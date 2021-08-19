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"Манчестер Юнайтед" зробив Погба астрономічну пропозицію

Клуб з "Олд Траффорд" намагається втримати чемпіона світу.

"Манчестер Юнайтед" зробив Погба астрономічну пропозицію
Поль Погба
Фото: The Sun

"Манчестер Юнайтед" зробив своєму півзахисникові Полю Погба пропозицію продовжити до 2025 року контракт із зарплатою 400 тисяч фунтів на тиждень, повідомляє The Athletic.

Таким чином, "червоні дияволи" хочуть зробити його найбільш високооплачуваним гравцем клубу.

За чинним контрактом, Погба отримує 290 тисяч фунтів на тиждень, а найбільш високооплачуваним футболістом МЮ залишається іспанський голкіпер Давід де Хеа (375 тисяч фунтів).

Нагадаємо, у француза добігає контракт з МЮ вже через рік, а коли цей термін мине, він може піти вільним агентом. Ця обставина дуже зацікавила "Парі Сен-Жермен", який готовий платити йому 600 тисяч євро на тиждень.

Минулого тижня Погба став автором чотирьох гольових передач у матчі стартового туру Англійської прем'єр-ліги проти "Лідса" (5:1). Він став першим гравцем МЮ, кому це вдалося.

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