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Американський тенісист другим в історії подолав рубіж у 13 тисяч ейсів за кар'єру

Джон Ізнер увійшов в історію.

Американський тенісист другим в історії подолав рубіж у 13 тисяч ейсів за кар'єру
Джон Ізнер
Фото: EPA/UPG

Американський тенісист Джон Ізнер (№26 АТР) в матчі першого кола турніру в Цинциннаті (США) переміг представника Великобританії Кемерона Норрі - 4:6, 7:6 (7-5), 6:4.

При цьому Джон виконав 26 ейсів. Після цієї зустрічі на рахунку Ізнера є 13 004 ейси. Він став другим тенісистом після 42-річного хорвата Іво Карловича, який подолав рубіж у 13 тисяч подач навиліт. Карлович зробив 13 709 ейсів.

"Це дуже круто. Я знаю, що перебуваю дуже близько до Іво, можливо, щоб побити його рекорд. Якщо він скоро піде на пенсію, це, безумовно, буде досяжно. Я хотів би встановити цей рекорд, не збираюся приховувати. Подивимося, чи зможу я це зробити", - наводить слова 36-річного Ізнера championat.com.

За вихід до третього кола змагань американець посперечається з Янніком Сіннером (№15 АТР) з Італії.

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