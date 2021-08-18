Білоруським спортсменам заборонили виїжджати на міжнародні змагання

Міністерство спорту і туризму Республіки Білорусь заборонило всім своїм спортсменам відвідувати міжнародні турніри за кордоном.

Про це йдеться в листуванні, скриншот якого опублікував на своїй офіційній сторінці в Instagram легкоатлет Андрій Кравченко.

Відомство розпорядилося виключити фінансування участі в комерційних змаганнях, а також фінансування навчально-тренувальних зборів перед ними за рахунок держбюджету.

При цьому спортсменам заборонено виїжджати на міжнародні турніри не тільки за рахунок держави, а й за власний кошт.

Міністерство спорту і туризму РБ поки що не давало ніяких офіційних коментарів з цього приводу.

Нагадаємо, білоруська легкоатлетка Христина Тимановська вийшла на свій перший старт після скандалу на Олімпійських іграх у Токіо. Спортсменка взяла участь у турнірі в польському місті Щецині, де посіла третє місце на двох дистанціях - 100 і 200 метрів.