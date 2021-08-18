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Американська тенісистка грубо образила Ястремську після матчу на турнірі WTA

Даяна вийшла до другого раунду турніру.

Американська тенісистка грубо образила Ястремську після матчу на турнірі WTA
Даяна Ястремська
Фото: EPA/UPG

В американському місті Цинциннаті проходить престижний турнір серії WTA 1000 на хардовому покритті.

Українка Даяна Ястремська (№50 WTA) в першому раунді зустрічалася з 19-річною власницею вайлд-кард, уродженкою Цинциннаті Кеті Макнеллі (№136 WTA).

Матч, який перенесли через дощ, завершився у двох сетах на тай-брейку на користь українки - 7:6 (7-3), 7:6 (7-1).

Причому в другій партії українка програвала 2:5, але вчасно взяла медичний тайм-аут і зуміла довести сет до тай-брейку.

Перед матчболом українка намагалася розворушити глядачів, щоб вони перемкнули свою підтримку на неї, що явно не входило в плани вболівальників, увага яких була прикута до місцевої тенісистки.

Поведінка українки розлютила Макнеллі, і вона після перемоги не простягнула Ястремській руки для рукостискання. Трохи пізніше, втім, зробила це.

Після чого демонстративно відвернулася і назвала українку "чортовою су...ою", що можна було прочитати по губах.

"Кілька людей мене підтримували. А на все інше мені, якщо чесно, плювати. Я сьогодні старалася з усіх сил. Зараз я повертаюся після довгої перерви і намагаюся отримувати задоволення від перебування на корті. Але іноді гра не йде. Я намагалася її знайти", - заявила Ястремська в інтерв'ю Eurosport.

У другому колі турніру суперницею Ястремської буде Барбора Крейчикова з Чехії (№10 WTA), сіяна під 9-м номером.

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