В американському місті Цинциннаті проходить престижний турнір серії WTA 1000 на хардовому покритті.
Українка Даяна Ястремська (№50 WTA) в першому раунді зустрічалася з 19-річною власницею вайлд-кард, уродженкою Цинциннаті Кеті Макнеллі (№136 WTA).
Матч, який перенесли через дощ, завершився у двох сетах на тай-брейку на користь українки - 7:6 (7-3), 7:6 (7-1).
Причому в другій партії українка програвала 2:5, але вчасно взяла медичний тайм-аут і зуміла довести сет до тай-брейку.
Перед матчболом українка намагалася розворушити глядачів, щоб вони перемкнули свою підтримку на неї, що явно не входило в плани вболівальників, увага яких була прикута до місцевої тенісистки.
Поведінка українки розлютила Макнеллі, і вона після перемоги не простягнула Ястремській руки для рукостискання. Трохи пізніше, втім, зробила це.
Після чого демонстративно відвернулася і назвала українку "чортовою су...ою", що можна було прочитати по губах.
McNally's reaction 💀#CincyTennis #Yastremska pic.twitter.com/VLb3XSWapt— Tennis GIFs 🎾🎥 (@tennis_gifs) August 18, 2021
У другому колі турніру суперницею Ястремської буде Барбора Крейчикова з Чехії (№10 WTA), сіяна під 9-м номером.