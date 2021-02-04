Ястремська прокоментувала рішення САS відхилити її апеляцію на тимчасове відсторонення від змагань

Друга ракетка України Даяна Ястремська прокоментувала рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) в Лозанні відхилити її апеляцію на тимчасове відсторонення від змагань через позитивний допінг-тест.

20-річна киянка сподівається, що справа не дійде до дискваліфікації.

"З сумом дізналася новину про те, що CAS відхилив мою апеляцію. Хочу підкреслити, що рішення, прийняті Незалежним трибуналом ITF і CAS, відносяться тільки до питання про тимчасове відсторонення від змагань", - написала Даяна у своєму акаунті в Twitter.

"Тепер прийшов час захистити себе по суті спору. Моя команда і я впевнені, що ми здатні довести мою невинність, про що почує Незалежний трибунал ITF від мене, свідків і експертів", - переконано заявила українка.

"Не можу висловити словами, наскільки я розчарована, що не зможу брати участь в першому турнірі "Великого Шолома" в році. Я вдячна владі за ті умови, які були організовані для гравців в такі непрості часи.

Зі свого боку я маю намір оплатити всі витрати, які Tennis Australia взяла на себе. Я як і раніше сповнена рішучості продемонструвати свою невинність і очистити своє ім'я. Я хочу подякувати всім своїм прихильникам за їх підтримку", - зазначила Ястремська.