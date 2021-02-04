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Ястремська прокоментувала рішення САS відхилити її апеляцію на тимчасове відсторонення від змагань

Українка розчарована таким рішенням.

Ястремська прокоментувала рішення САS відхилити її апеляцію на тимчасове відсторонення від змагань
Даяна Ястремська
Фото: WTA

Друга ракетка України Даяна Ястремська прокоментувала рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) в Лозанні відхилити її апеляцію на тимчасове відсторонення від змагань через позитивний допінг-тест.

20-річна киянка сподівається, що справа не дійде до дискваліфікації.

"З сумом дізналася новину про те, що CAS відхилив мою апеляцію. Хочу підкреслити, що рішення, прийняті Незалежним трибуналом ITF і CAS, відносяться тільки до питання про тимчасове відсторонення від змагань", - написала Даяна у своєму акаунті в Twitter.

"Тепер прийшов час захистити себе по суті спору. Моя команда і я впевнені, що ми здатні довести мою невинність, про що почує Незалежний трибунал ITF від мене, свідків і експертів", - переконано заявила українка.

"Не можу висловити словами, наскільки я розчарована, що не зможу брати участь в першому турнірі "Великого Шолома" в році. Я вдячна владі за ті умови, які були організовані для гравців в такі непрості часи.

Зі свого боку я маю намір оплатити всі витрати, які Tennis Australia взяла на себе. Я як і раніше сповнена рішучості продемонструвати свою невинність і очистити своє ім'я. Я хочу подякувати всім своїм прихильникам за їх підтримку", - зазначила Ястремська.

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