Ярослава Магучіх виграла змагання зі стрибків у висоту в приміщеннях у словенській Банській-Бистриці, подолавши планку 2 метри і 6 сантиметрів.

При цьому 19-річна Ярослава встановила новий рекорд України і світовий юніорський рекорд.

Відзначимо, що рекорд світу в цій дисципліні належить шведці Кайсі Бергвіст, яка стрибнула на 2 сантиметри вище, ніж українка.

Крім того, німкені Хайке Хенкель належить результат 2,07 метра.

Yaroslava Mahuchikh vient de battre son record d’Ukraine à la hauteur 2.06m 😳 WL MR NR et 3 ème A-T à Banská Bystrica. #Athlétisme pic.twitter.com/8imwComhE5 — MR.CARTER ⭐️⭐️ (@NelsonCarterJr) February 2, 2021

Варто додати, що другий результат у Банській-Бистриці показала співвітчизниця Магучіх Юлія Левченко, яка зупинилася на висоті 1,96 метра.