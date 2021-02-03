Зеленського, Степанова і Шмигаля можуть вакцинувати поза чергою для популяризації щеплення
Зеленського, Степанова і Шмигаля можуть вакцинувати поза чергою для популяризації щеплення
"Епіцентр" потролив IKEA на відкритті першого магазину
"Епіцентр" потролив IKEA на відкритті першого магазину
Блокування каналів Медведчука: РНБО скористалась рішенням Ради від 2018 року
Блокування каналів Медведчука: РНБО скористалась рішенням Ради від 2018 року
Путін у Єльцина: Кремль готується до транзиту
Путін у Єльцина: Кремль готується до транзиту
Кейс Дубинского и возможные перевыборы
Кейс Дубинского и возможные перевыборы
Пішов з життя режисер Сергій Проскурня
Пішов з життя режисер Сергій Проскурня
Зеленський запровадив санкції щодо нардепа Козака та телеканалів Медведчука
Зеленський запровадив санкції щодо нардепа Козака та телеканалів Медведчука
Італійських школярів «годують» кремлівською пропагандою
Італійських школярів «годують» кремлівською пропагандою
Навальному дали 3,5 роки колонії, але зарахували рік домашнього арешту
Навальному дали 3,5 роки колонії, але зарахували рік домашнього арешту
ГоловнаСпорт

Українка Магучіх показала третій результат за всю історію стрибків у висоту

Ярослава виграла змагання в Банській-Бистриці.

Українка Магучіх показала третій результат за всю історію стрибків у висоту
Ярослава Магучіх
Фото: World Athletics

Ярослава Магучіх виграла змагання зі стрибків у висоту в приміщеннях у словенській Банській-Бистриці, подолавши планку 2 метри і 6 сантиметрів.

При цьому 19-річна Ярослава встановила новий рекорд України і світовий юніорський рекорд.

Відзначимо, що рекорд світу в цій дисципліні належить шведці Кайсі Бергвіст, яка стрибнула на 2 сантиметри вище, ніж українка.

Крім того, німкені Хайке Хенкель належить результат 2,07 метра.

Варто додати, що другий результат у Банській-Бистриці показала співвітчизниця Магучіх Юлія Левченко, яка зупинилася на висоті 1,96 метра.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також