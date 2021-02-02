"Реал" переконаний, що контракт Мессі з "Барселоною" підриває фінансовий фейр-плей

У скандал навколо діючого контракту Ліонеля Мессі з "Барселоною" втрутився інший іспанський гранд "Реал".

Напередодні El Mundo опублікувало деякі цифри угоди аргентинця з клубом. Згідно з контрактом, за чотири роки Мессі отримає понад півмільярда євро зарплати без урахування податків.

Керівництво "Реала" оперативно відреагувало на дані, що потрапили в Мережу і вважає, що "блаугранас" порушили фінансового фейр-плей, повідомляє Marca.

Відзначається, що президент "Реала" Флорентіно Перес - завзятий прихильник дотримання принципів FFP. Протягом багатьох років Перес робив все можливе, щоб "бланкос" залишалися на ногах у фінансовому відношенні, живучи за коштами і дотримуючись правил FFP.

"Реал" пережив таку ж складну ситуацію, як і "Барселона" в даний час, щодо Кріштіану Роналду.

Нагадаємо, вимоги португальця із зарплати в розмірі 30 млн євро на рік мадридський клуб не міг виконати, що і призвело до трансферу Роналду в "Ювентус".

На зустрічах УЄФА і Ла Ліги щодо заходів економічного контролю, які багато клубів насправді нехтують, Перес і лідери інших клубів вимагали вивчити фінансові справи "Барселони" в епоху президентства Жозепа Марії Бартомеу.

Вони не розуміли, як "Барселона" може бути в рамках правил FFP, коли у них така важка фінансова ситуація.

Поки невідомо, як керівництво Ла Ліги відреагує на ситуацію з "Барселоною".