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Мессі отримає від клубу 39 млн євро вже після завершення контракту з "Барселоною"

Так говорить один з пунктів договору Лео з каталонцями.

Іспанське видання El Mundo, яке напередодні опублікувала умови контракту капітана команди Ліонеля Мессі з "Барселоною", повідомило ще про один пункт цього договору.

Фото: elmundo.es

Повідомляється, що каталонський клуб повинен буде виплатити аргентинському форварду 38,964,977.5 євро. Це повинно відбутися 15 липня - через два тижні після закінчення його контракту, що діє.

Сума покладається аргентинцеві на підставі пункту контракту про лояльність гравця. Обов'язковою умовою для отримання цих грошей є те, що Мессі залишався в команді до 1 лютого 2020 і не має значення, чи продовжить він контракт з клубом влітку чи ні.

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