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Ексгравець "Шахтаря" встановив рекорд Англійської Прем'єр-ліги

Вілліан провів 250-й матч в АПЛ.

Ексгравець "Шахтаря" встановив рекорд Англійської Прем'єр-ліги
Вілліан в боротьбі зі співвітчизником і ексодноклубником по "Шахтарю" Фредом
Фото: EPA/UPG

В рамках 21-го туру Англійської Прем'єр-ліги "Арсенал" і "Манчестер Юнайтед" розписали на "Емірейтс" мирову - 0:0.

У другому таймі в складі "канонірів" на поле вийшов бразилець Вілліан.

Таким чином, 32-річний ексгравець донецького "Шахтаря" став першим бразильцем, який провів 250 ігор в даному турнірі, повідомляє skysports.com.

Крім 16 матчів за "Арсенал" Вілліан провів 234 гри в футболці "Челсі".

У цьому сезоні Вілліан зіграв 16 матчів в АПЛ і відзначився трьома ассистами.

Відзначимо, в даний час в АПЛ грають 4 ексфутболісти "Шахтаря". Крім Вілліана, за "Евертон" грає Бернард, за "Манчестер Сіті" виступає Фернандіньо, а кольори "Манчестера Юнайтед" захищає Фред.

Крім того, партнером Фернандіньо по МС є Олександр Зінченко, який виступав за молодіжний склад "Шахтаря", проте професійну кар'єру починав в "Уфі", з якої українець і перейшов в "МанСіті".

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