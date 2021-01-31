Дві бразильські команди зустрілися на "Маракані".

Фото: EPA/UPG "Палмейрас"

На стадіоні "Маракана" відбувся фінал Кубка Лібертадорес, в якому зустрічалися бразильські "Палмейрас" і "Сантос".

Фінальний поєдинок южноамериканської Ліги чемпіонів завершився перемогою "Палмейраса" - 1:0.

Автором єдиного голу на 90+9 хвилині став півзахисник Брено Лопес, який з'явився на полі лише на 85-й хвилині.

За моментами матч видався не дуже яскравим, проте за драматизмом він підтвердив репутацію традиційного протистояння двох бразильських клубів у фіналі великого турніру.

Відзначимо, що з 75-ї хвилини обидві команди практично виключили зі свого сценарію ризик, акумулюючи енергію, транзитом через овертайми, на серію пенальті.

Єдиний спалах стався на 90+8 хвилині, коли не витримали нерви у наставника "Сантоса" Кука, який вирішив перешкодити Маркосу Роше швидко ввести м'яч в гру, отримавши за це пряму червону картку. Тут же на емоціях поговорили і інші гравці команд.

А в наступній атаці трапилася драма. Футболісти "Сантоса" надали Роні неймовірну свободу на правому фланзі, чим форвард"Палмейраса" скористався сповна, здійснивши шикарний крос в штрафну, де Лопес перестрибнув свого візаві і по хитромудрій дузі направив м'яч за спину голкіперу Джону.

Фото: EPA/UPG Бруно Лопес

Це був перший удар в площину воріт "Сантоса" -1:0.

"Палмейрас" вдруге в своїй історії завоював Копа Лібертадорес.

Фото: EPA/UPG Фани "Палмейраса"

Додамо, що у складі переможців весь матч на полі провів найкращий бомбардир в історії донецького "Шахтаря" Луїс Адріано.