Фото: EPA/UPG Футболісти "Фіорентини" раді рекорду Франка

Напередодні матчем "Торіно" - "Фіорентина" стартував 20-й тур Серії А.

Поєдинок в Турині завершився нічиєю - 1:1.

Причому відкрив рахунок півзахисник гостей Франк Рібері, для якого цей гол став дебютним у цьому сезоні Серії А.

Таким чином, 37-річний француз забиває в кожному зі своїх останніх 17 сезонів в топ-5 європейських ліг.

До Франка це вдавалося лише квартету футболістів: Кріштіану Роналду, Ліонелю Мессі, Серхіо Рамосу і Хоакину.