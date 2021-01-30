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Рібері наздогнав Роналду і Мессі по "довголітнім" голам

Франк забиває 17-й сезон поспіль.

Футболісти &quot;Фіорентини&quot; раді рекорду Франка
Фото: EPA/UPG
Футболісти "Фіорентини" раді рекорду Франка

Напередодні матчем "Торіно" - "Фіорентина" стартував 20-й тур Серії А.

Поєдинок в Турині завершився нічиєю - 1:1.

Причому відкрив рахунок півзахисник гостей Франк Рібері, для якого цей гол став дебютним у цьому сезоні Серії А.

Таким чином, 37-річний француз забиває в кожному зі своїх останніх 17 сезонів в топ-5 європейських ліг.

До Франка це вдавалося лише квартету футболістів: Кріштіану Роналду, Ліонелю Мессі, Серхіо Рамосу і Хоакину.

Огляд матчу "Торіно" - "Фіорентина".

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