Напередодні матчем "Торіно" - "Фіорентина" стартував 20-й тур Серії А.
Поєдинок в Турині завершився нічиєю - 1:1.
Причому відкрив рахунок півзахисник гостей Франк Рібері, для якого цей гол став дебютним у цьому сезоні Серії А.
Таким чином, 37-річний француз забиває в кожному зі своїх останніх 17 сезонів в топ-5 європейських ліг.
До Франка це вдавалося лише квартету футболістів: Кріштіану Роналду, Ліонелю Мессі, Серхіо Рамосу і Хоакину.
Огляд матчу "Торіно" - "Фіорентина".
5 - Only five players have scored in each of the last 17 seasons in the Top-5 European Leagues:— OptaPaolo (@OptaPaolo) January 29, 2021
- 🇫🇷 Franck #Ribéry
- 🇵🇹 Cristiano Ronaldo
- 🇦🇷Lionel Messi
- 🇪🇸 Sergio Ramos
- 🇪🇸 Joaquín
Endless.#TorinoFiorentina #SerieA pic.twitter.com/KFq96MMwgy