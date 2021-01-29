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Українські фани не зможуть відвідати матчі групового етапу Євро-2020, - The Times

Це буде можливо тільки зі стадії плей-оф.

Українські фани не зможуть відвідати матчі групового етапу Євро-2020, - The Times
"Вемблі"
Фото: NICK POTTS/PA WIRE

УЄФА не планує допускати іноземних глядачів на матчі групового етапу Євро-2020, повідомляє The Times.

Поєдинки зможуть відвідати лише уболівальники країн, в яких вони проходитимуть, уточнює видання.

Таке рішення ухвалили на зустрічі 27 січня офіційних осіб УЄФА і представників 12 організацій, що приймають Євро-2020.

Розширений допуск буде лише на стадії плей-оф, але з істотним обмеженням відвідуваності. Передбачається, що зі стадії 1/8 фіналу трансфер уболівальників на матчі буде здійснюватися чартерними рейсами, при цьому доправлятимуть людей просто на стадіон, а відразу після поєдинку – в аеропорт, із мінімальним контактом із місцевим населенням.

Зазначають, що понад півтора мільйона квитків із трьох уже продано. Однак з огляду на всі обставини з пандемією COVID-19, УЄФА має намір повернути всі гроші за продані раніше квитки, після чого організує новий продаж, коли уточнить прийнятну кількість глядачів у тому чи іншому місті.

При цьому трибуни стадіону "Вемблі", де проходитимуть матчі збірної Англії, зустріч 1/8 фіналу, півфінал і фінал, дозволять заповнити на 30%.

Євро-2020 перенесли через невизначеність із COVID-19.

Турнір стартує 11 червня. Фінал відбудеться 11 липня.

Суперниками збірної України у групі "С" стали Нідерланди, Австрія і переможець плей-оф кваліфікації Північна Македонія.

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