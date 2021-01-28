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Українська діаспора в італійській "Аталанті" до кінця місяця може збільшитися вдвічі

Переговори по Коваленко йдуть повним ходом.

Українська діаспора в італійській "Аталанті" до кінця місяця може збільшитися вдвічі
Віктор Коваленко
Фото: ФК "Шахтер"

Хавбек "Шахтаря" і збірної України Віктор Коваленко в зимову трансферну кампанію може перебратися на Апенніни в стан "Аталанти", повідомляє tuttomercatoweb.com.

Переговори між донецьким та бергамським клубами знаходяться на продвинутому рівні.

"Гірники" дали згоду на трансфер українця в січні і питання актуальне лише в розмірі компенсації.

У 24-річного вихованця херсонської школи футболу завершується контракт з донеччанами в кінці сезону. У разі провалу переговорів, влітку українець може безкоштовно перейти в ту ж "Аталанту".

Нагадаємо, за бергамаскив виступає ще один українець Руслан Малиновський.

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