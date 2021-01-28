Катару і Єгипту не вдалося подолати чвертьфінальну стадію турніру.

На чемпіонаті світу з гандболу, який проходить у Єгипті, завершилася стадія чвертьфіналу, за підсумками якої визначився квартет півфіналістів.

До нього увійшли збірні Данії, Швеції, Іспанії та Франції.

Найбільш драматично склався матч 1/4 фіналу між Францією та Угорщиною. Команда зі Східної Європи змогла перевести матч в овертайм, але виграв матч все ж фаворит - 35:32 ОТ.

Господарі турніру з двома овертаймами з різницею всього в один м'яч поступилися Данії - 38:39 ОТ.

Решта два матчі пройшли за явної переваги однієї з команд: Іспанія - Норвегія 31:26 і Швеція - Катар 35:23.

У півфіналах 29 січня зустрінуться: Франція-Швеція і Данія-Іспанія.

Додамо, що шведи вийшли до півфіналу вперше з 2011 року, а іспанці - з 2015.

Діючими чемпіонами світу є данці.

Фінал відбудеться 31 січня.