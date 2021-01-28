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УЄФА прийняв офіційне рішення щодо формату Євро-2020

У Союзі вирішили не відмовлятися від початкового плану.

УЄФА прийняв офіційне рішення щодо формату Євро-2020
Фото: Eurosport

На зустрічі 27 січня між офіційними особами УЄФА і представниками 12 приймаючих Євро-2020 організацій прийнято рішення не відмовлятися від колишнього формату проведення турніру, повідомляє офіційний сайт організації.

"УЄФА має намір провести Євро-2020 в 12 спочатку запланованих містах. Євро - це флагманське змагання з футболу для національних команд у Європі і життєво важливе джерело фінансування масового і більш широкого розвитку футболу", - заявив президент УЄФА Олександер Чеферін.

"Я оптимістично налаштований щодо того, що в міру наближення до турніру ситуація з вірусом, швидше за все, сильно зміниться, і важливо, щоб ми дали містам-організаторам та урядам якомога більше часу, щоб сформулювати точну картину того, що можливо буде в червні і липні", - додав функціонер.

При цьому рішення про можливість відвідування матчів глядачами візьмуть на початку квітня.

"Уболівальники - це велика частина того, що робить футбол особливим, і це відноситься як до Євро, так і до будь-якій гри. Ми повинні надати собі максимальний інтервал, щоб дозволити їм повернутися на стадіони", - особливо підкреслив голова УЄФА.

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