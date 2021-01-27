"Барселона" взяла кредит на виплату футболістам зарплати

"Барселона" опублікувала річний фінансовий звіт, у якому зафіксувала серйозне погіршення економічного становища клубу.

Як повідомляє El Partidazo de COPE, клуб не може виплатити гравцям зарплату через відсутність ліквідності.

Для цих цілей керівництву "Барси" довелося взяти кредит. І це при тому, що раніше клуб домовився з гравцями про скорочення зарплат.

У "Барселоні" прийнято розраховуватися з гравцями двічі на рік - влітку і взимку. Клуб уже прострочив зимові виплати. Керівництво "Барселони" запевняє гравців, що гроші надійдуть у січні.

🚨 Noticia @partidazocope



💥 Informa @HelenaCondis



💰 El FC Barcelona incurre en impago de salarios a sus jugadores por falta de liquidez



💸 La jugadores cobran en 2 pagos (diciembre-junio) y aceptaron que la rebaja se aplicase desde diciembre, pero no han recibido lo acordado pic.twitter.com/submXcwSET — El Partidazo de COPE (@partidazocope) January 25, 2021

Зараз гравці повинні отримати трохи менше ніж 60% від своєї початкової зарплати. Решту мають віддати протягом наступних чотирьох років.