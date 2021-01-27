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"Барселона" взяла кредит на виплату футболістам зарплати

Дні Лео Мессі в "Барсі", судячи з усього, полічені.

"Барселона" взяла кредит на виплату футболістам зарплати
"Барселона"
Фото: FCB

"Барселона" опублікувала річний фінансовий звіт, у якому зафіксувала серйозне погіршення економічного становища клубу.

Як повідомляє El Partidazo de COPE, клуб не може виплатити гравцям зарплату через відсутність ліквідності.

Для цих цілей керівництву "Барси" довелося взяти кредит. І це при тому, що раніше клуб домовився з гравцями про скорочення зарплат.

У "Барселоні" прийнято розраховуватися з гравцями двічі на рік - влітку і взимку. Клуб уже прострочив зимові виплати. Керівництво "Барселони" запевняє гравців, що гроші надійдуть у січні.

Зараз гравці повинні отримати трохи менше ніж 60% від своєї початкової зарплати. Решту мають віддати протягом наступних чотирьох років.

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